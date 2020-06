Burgemeesters waarschuwen voor 'verloren generatie' door coronacrisis

De coronacrisis zorgt met name in achterstandswijken voor een grote toename van problemen als leerachterstanden, werkloosheid, ondermijnende criminaliteit, armoede, werkloosheid en huiselijk geweld. Daardoor ontstaat er een grotere tweedeling in de maatschappij.

Samen met de burgemeesters van veertien andere steden, waarschuwt burgemeesters Halsema voor die tweedeling. In een manifest dat vandaag wordt aangeboden aan het kabinet, wordt door de ondertekenaars opgeroepen tot actie, zo schrijft de NOS.

Leerachterstanden en schulden

'Onorthodoxe maatregelen moeten daarbij niet worden geschuwd. Alleen zo kunnen we voorkomen dat er een verloren generatie opgroeit, dat criminaliteit toeneemt en de tweedeling in onze samenleving groter wordt.' De burgemeesters vragen het kabinet om samen te investeren in kwetsbare wijken.

Zo zijn er oplossingen nodig voor kinderen die door de coronacrisis leerachterstanden hebben opgelopen. Die achterstanden zouden kunnen worden ingelopen door extra lessen op zomerscholen, meer lesuren komend schooljaar en betere schoolloopbaan-begeleiding. Om het lerarentekort aan te pakken moeten docenten die lesgeven in kwetsbare wijken extra betaald krijgen.

Voorrang op arbeidsmarkt

Ook vinden de burgemeesters dat er meer sportactiviteiten georganiseerd moeten worden voor jongeren, dat de schuldhulpverlening laagdrempeliger moet worden en dat er meer aandacht moet komen voor woonfraude en woonoverlast. Mensen die door de coronacrisis hun baan hebben verloren moeten voorrang krijgen op de arbeidsmarkt.

Tot slot moet er extra aandacht zijn voor de gezondheid van mensen in kwetsbare wijken. 'Mentale gezondheidsproblemen als stress, angst en depressie nemen toe, door de onzekerheid over de eigen gezondheid, maar ook door de onzekerheid over het toekomstperspectief van kinderen, jongeren en volwassenen.'