Dave Roelvink crasht met peperdure Lamborghini van vriend bij Leidseplein

Het ongeluk gebeurde om even na middernacht op de Stadhouderskade bij de kruising met de Vondelstraat.

'Na het wegslippen van de auto ben ik vannacht de macht over het stuur verloren', schrijft Roelvink in een post op Instagram. Hoewel Roelvink er zonder al te veel schrammen vanaf kwam, is dat van de auto bepaald níet te zeggen. De hele voorkant van de wagen is kapot en de airbags zijn naar buiten gekomen.

'Alleen materiaal en ijzer'

In een video op Instagram zegt auto-eigenaar Mo Bicep boos te zijn dat het in de reacties op social media alleen maar gaat over de auto. 'Materiële schade dat is geen probleem, dat is alleen maar materiaal en ijzer. Gelukkig is er niets met hem (Dave Roelvink, red.) aan de hand.'

Dave Roelvink en gaspedalen van bolides zijn niet altijd een gelukkige combinatie. In 2018 werd hij op het Surinameplein door agenten klemgereden, nadat hij er eerder met zijn auto vandoor was gegaan. Roelvink bleek toen teveel gedronken te hebben.