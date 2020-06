Geen Hond in Amsterdam geeft stad in lockdown fraai weer

Lege buurten zonder ook maar iemand op straat: voor stadsfotografen en filmmakers is Amsterdam tijdens de lockdown een geliefd decor. Zo ook voor Amsterdammer Lucas Camps, die de korte film Geen Hond in Amsterdam maakte van de uitgestorven stad.

De film volgt de hond Jax door verschillende buurten. De filmmaker koos er bewust voor om voortdurend in de lege straten een onderwerp te plaatsen, namelijk Jax, om zo een groter gevoel van leegte te creëren.

'Net zoals het concept dat stilte in geluid pas echt opvalt als je in plaats van helemaal niks, juist het geluid van een kerkklok of krekels in de verte laat horen, zo werkt dat met beeld ook: een lege straat met werkelijk helemaal niets voelt op de een of andere manier minder leeg dan wanneer je er één hond ziet rondlopen' , aldus Camps.

Componist Robbert Schep, het baasje van Jax, maakte de muziek voor de film.