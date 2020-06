Stad De Straten op Afrikanerplein: 'Buurt werd vroeger gedomineerd door dealers'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op het Afrikanerplein in Oost.

Twintig jaar geleden stond het Afrikanerplein in de Transvaalbuurt bekend als een onvervalste 'gribusbuurt’: het driehoekige plein werd gebruikt als ontmoetingsplek voor drugsbendes of, zoals bewoner Guido het noemt: 'ambulante ongelicenseerde farmaceuten'. Maar, zoals ook Suzanne beaamt: de buurt is er in de afgelopen vijftien jaar erg op vooruit gegaan.

De volkstuin, prominent in het midden van het plein, heeft meegeholpen aan die verbetering. Buurtbewoners kunnen hier tuinieren en zo fungeert het ook als ontmoetingsplek. In de tuin vind je niet alleen bloemen, groenten en een bijentuin, maar ook geneeskrachtige kruiden. We krijgen een kopje medische thee van initiatiefnemer Jitske.