Eis van 20 jaar cel voor doden en in stukken zagen van lichaam Miranda Zitman

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twintig jaar cel geëist tegen Bart B. voor het doden van zijn partner Miranda Zitman in 2018. Hij zaagde haar daarna in stukken en verborg haar lichaam.

B. blijft ontkennen dat hij de destijds 52-jarige Zitman heeft gedood. Volgens hem viel ze van de trap en trof hij haar levenloos aan in hun woning in Soest. Hij kan niet verklaren waarom hij op dat moment niet de politie belde.

In plaats daarvan zaagde hij haar lichaam in stukken. B. verklaarde dat hij haar wilde begraven op plekken waar zij het gelukkigst was. Haar romp werd in een koffer aangetroffen in het water van de Zuider IJdijk. Haar hoofd en armen begroef hij in de tuin. Haar benen zijn nog altijd zoek.

Berichten naar familie

Maandenlang hield B. vol dat ze nog leefde. Ook stuurde hij uit haar naam berichten naar familie en klanten van haar kapperszaak in de Jordaan, om te doen voorkomen dat ze was vertrokken naar het buitenland. Naar eigen zeggen 'om het leed te verzachten'.

Volgens het OM is uit onderzoek vast komen te staan dat de val van de trap niet de doodsoorzaak kan zijn. Het letsel is zo heftig en zit op dusdanige plekken dat dat niet kan. De doodsoorzaak is volgens de aanklager inslaan op het hoofd.

Geld overgeboekt

Ook werd er in totaal 116.000 euro van haar rekening overgeboekt naar rekeningen waarover B. kon beschikken. Tegenover de rechtbank zei hij dat Zitman dat zelf had gedaan, maar het OM verdenkt B. hiervan.

Deskundigen van onder andere het Pieter Baan Centrum hebben geadviseerd B. als volledig toerekeningsvatbaar te beschouwen. De officier van justitie eist daarom twintig jaar cel.