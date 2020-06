Eric redt zwanenjong uit net en krijgt klappen van ouders: 'Rustig blijven'

Amsterdammer Eric Uytendaal heeft zondagavond een heldendaad verricht. Hij redde een jonge zwaan die verstrikt zat in een stuk gaas in het water, maar kreeg het daarbij aan de stok met vader en moeder zwaan. 'Dan moet je even rustig blijven staan.'

Het speelde zich allemaal af bij het Kattenburgerplein. Eric zat op het terras van een café toen hij 'al een minuut of tien' een aantal mensen aan de waterkant zag staan. 'Ik ging kijken en iedereen bleef maar een beetje staan, toen dacht ik: dan moeten we er maar in.'

Hij sprong het water in en wist het zwanenjong te bevrijden. 'Ik had hem los, toen schoot 'ie weg en pakte hij het volgende gat. Dus toen zat 'ie weer vast.' Ondertussen probeerde hij de aanval van moeder en vader zwaan te pareren.

Applaus

Onder applaus van toeschouwers ging moeder zwaan er met haar jongen vandoor. De vader bleef nog een tijd naar Eric blazen. 'Ik hield hem wel in de gaten, maar het is niet dat we een één op één blikwisseling hadden. Zo van: tot de volgende keer, of zo', aldus de redder.

Naast eeuwige roem hield Eric er ook nog een presentje aan over. 'Een dame had twintig euro achtergelaten voor een biertje. Dat had niet gehoeven, maar het werd wel gewaardeerd.'