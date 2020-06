Gemeente gaat nog eens 1753 'gevaarlijke' bomen kappen

Het gaat om bomen die ziek of onveilig zijn. Vorig jaar keurde de gemeente de helft van de 300 duizend bomen die ze beheert. Nu was de andere helft aan de beurt. Van de 150 duizend bomen die dit keer onderzocht werden, bleken er 1971 onveilig.

Van deze bomen blijven er 218 staan. Wel worden de takken van deze bomen en een deel van de stam afgezaagd. Zo kunnen de bomen niemand meer bezeren, maar kunnen dieren er nog wel gebruik van maken.

Voor de bomen die gekapt zullen worden, komen nieuwe bomen in de plaats. Deze bomen worden bij voorkeur geplant op dezelfde locatie als de oude bomen. Als dat niet kan, wordt een andere locatie gekozen, zodat er evenveel bomen in de stad blijven.

Ophef

Toen vorig jaar bleek dat er 1796 bomen gekapt moesten worden, zorgde dat voor de nodige ophef. Zo schakelde de Verenging Vrienden van het Vondelpark bomenexperts in om te kijken of de bomen die de gemeente in het park wilde kappen wel echt gevaarlijk waren. In het Vondelpark werden uiteindelijk 70 van de 4700 bomen gekapt.

Op deze kaart is te zien welke bomen dit jaar op de planning staan om naar de grond te gaan.