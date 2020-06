Lichaam gevonden in woning Admiraal de Ruijterweg

In een woning aan de Admiraal de Ruijterweg in West heeft de politie vanmiddag een lichaam aangetroffen.

Recherche en forensische opsporing doen onderzoek in de woning om te achterhalen hoe de persoon om het leven is gekomen. Of het gaat om een misdrijf kan de politie nog niet zeggen.

Volgens bewoners van de straat is de politie al uren in de straat aanwezig. 'Ze zijn de hele dag bezig en ze blijven ook de hele avond denk ik', vertelt een van hen. 'Dat heb ik ook van iemand gehoord. Dus het onderzoek gaat lang duren.'

'Het is altijd wat de laatste jaren', zegt een ander. 'Ik weet niet precies wat er gebeurd is, maar ik hoop niet dat het heel ernstig is. Want onze straat heeft al een slechte naam.'