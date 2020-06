Waarom is Keti Koti geen vrije dag?

Dat betekent ook geen dansjes, lekker eten en een Parbobiertje, want ook het festival gaat daarom niet door. De Dag der Vrijheden zoals Keti Koti in Suriname wordt genoemd is daar al jaren een vrije dag, maar in Nederland nog niet. Bevrijdingsdag was dit jaar wél een vrije dag, dat is het om de vijf jaar. Zou bij een Nationale Herdenking, ook een nationale vrij dag horen?

In Zuidoost zien veel mensen dat wel zitten. 'Moet kunnen', zegt een bewoner. 'Er wonen zoveel Surinamers hier. Het is goed voor de geschiedenis, die wordt een beetje achtergehouden, over de slavernij.'