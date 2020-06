Forse daling van gebruik harddrugs in eerste week lockdown

In Amsterdam is tijdens de eerste week van de intelligente lockdown in de strijd tegen het coronavirus veel minder harddrugs gebruikt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral het gebruik van xtc en cocaïne nam een flinke duik.

Dat blijkt uit een meting van wateronderzoeksinstituut KWR, schrijft de Volkskrant. Het instituut voert jaarlijks in dezelfde periode een meting uit van het rioolwater in Amsterdam. Monsters werden genomen van 18 tot en met 24 maart en dat was vlak nadat het kabinet kwam met de lockdownmaatregelen.

Kleine daling wietgebruik

Op 15 maart besloot premier Rutte alle cafés, restaurants, sportclubs, sauna's en seksclubs te sluiten. In Amsterdam resulteerde de aankondiging in een run op coffeeshops. Maar een dag later mochten de shops, onder strenge voorwaarden, toch weer open.

In de metingen van KWR is dan ook te zien dat het gebruik van wiet maar een relatief kleine daling heeft doorgemaakt in de eerste week van de lockdown. Veel groter was de afname van het gebruik van harddrugs, want de genomen maatregelen tegen het coronavirus 'resulteerde in een samenleving die voornamelijk thuis was', zegt KWR-onderzoeker Thomas ter Laak tegen de krant.

Afwezigheid toeristen

Naast de sluiting van uitgaansgelegenheden werden ook niet-essentiële reizen verboden. 'Hierdoor ontstond de unieke situatie dat we het drugsgebruik van de bevolking konden meten in afwezigheid van een actief uitgaansleven en van toeristen.'

In monsters van het rioolwater was te zien dat het gebruik van xtc halveerde ten opzichte van een jaar eerder. Het gebruik van van cocaïne daalde met een kwart, al betekende dat nog steeds dat er - uitgaande van een bevolking van 750 duizend Amsterdammers - per dag twee kilo pure cocaïne in het rioolwater zat.

Start uitgaansleven

Of de afname van het harddrugsgebruik langer standhoudt is onduidelijk. Uit een inventarisatie van het Trimbos-instituut blijkt dat mensen het gebruik van harddrugs uitstellen tot het uitgaansleven weer opgestart wordt. Al ziet het instituut ook dat er in kleine settings alweer feestjes georganiseerd worden waar ook drugs worden gebruikt.