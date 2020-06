Slachtoffer Lorentzlaan werd van dichtbij met Glock door zijn hoofd geschoten

De 23-jarige Amsterdammer die op 14 maart om het leven kwam na een schietpartij, is in een woning in de Lorentzlaan van dichtbij door zijn hoofd geschoten. Vandaag begint de rechtszaak tegen vier verdachten.

Direct na de schietpartij werden drie personen van 22, 23 en 24 jaar aangehouden. Later volgde nog een vierde aanhouding.

Wie deed wat?

Over de schietpartij is nog veel onduidelijk, zo weet het Openbaar Ministerie (OM) niet precies wie de dodelijke schoten gelost heeft. Zowel de 22-jarige Xavier F., de 24-jarige Shaquille L., de 23-jarige Daniël S, als de 24-jarige Roell G. worden er door het OM van verdacht de mogelijke schutter te zijn.

De twee eerstgenoemden zitten nog steeds in voorlopige hechtenis, terwijl Daniël S. en Roell G. niet in bewaring gesteld zijn.Tijdens de rechtszaak zal duidelijk moeten worden 'wie welk aandeel in het geheel heeft gehad', zo zegt een woordvoerder van het OM.

Ongeladen vuurwapen

Waar in de behandeling van de zaak ook meer duidelijk over zal moeten worden, is of er met opzet (en met voorbedachte rade) geschoten werd. Mogelijk dacht de schutter de trekker over te halen van een ongeladen vuurwapen. In dat geval zou het OM uit kunnen komen op een verdenking van dood door schuld.

Wat in ieder geval wel zeker is, is dat er in de woning zowel cocaïne als MDMA gevonden is. De verdachten zouden ook onder invloed geweest zijn van alcohol en mogelijk drugs, zo blijkt uit de ten laste legging van het OM. In de woning werd ook het gebruikte vuurwapen van het merk Glock gevonden.

Extra Onderzoek

De zaak tegen de vier verdachten wordt vandaag nog niet inhoudelijk behandeld. Het gaat om een zogeheten regiezitting. Tijdens die zitting bespreken de verdediging, het OM en de rechtbank wat er nog aan extra onderzoek nodig is om het proces inhoudelijk te kunnen starten.