Beeld van Gandhi op de Churchilllaan beklad met rode verf

Op het beeld is ook het getal 1312 geschreven; dat verwijst naar de afkorting ACAB dat staat voor All Cops Are Bastards (vrij vertaald: alle politieagenten zijn klootzakken).

Mahatma Gandhi was een Indiaas politicus die streed tegen de koloniale overheersing van Groot-Brittannië in India. Maar hij is niet onomstreden; hij woonde en werkte enige jaren in Zuid-Afrika, waar hij zich inzette voor de burgerrechten van Indiase migranten, en in diezelfde periode beschreef hij zwarte Afrikanen met de racistische term 'kaffer'.

Eerdere bekladdingen

In veel landen werden de afgelopen weken standbeelden beklad met rode verf door deelnemers van Black Lives Matter-protesten. Het gaat daarbij vooral om beelden van mensen die betrokken geweest zijn bij slavenhandel, of de koloniale overheersing van landen. Zo werd in Brussel een beeld van koning Leopold II beklad vanwege zijn bewind in de voormalige Belgische kolonie Congo.

Het is nog niet duidelijk of de bekladding van Gandhi te maken heeft met eerdere vernielingen van beelden.

Aangifte van vernieling

Het is niet bekend wanneer het beeld van Gandhi beklad is. De gemeentelijke beheerder van het gebied waarin het beeld staat, heeft al aangegeven aangifte te gaan doen vanwege vernieling. Het stadseel zal het beeld zo snel mogelijk laten schoonmaken.