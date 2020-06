Man geslagen en geschopt in gezicht op Nieuwendijk

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden van een vechtpartij op de Nieuwendijk vrijgegeven. Een man wordt daarbij geslagen, onderuit getrapt en vervolgens op de grond meerdere keren op zijn hoofd geschopt. De politie zoekt de verdachte.

Op beelden is te zien hoe de verdachte op 1 februari rond middernacht over de Nieuwendijk loopt. Net daarvoor heeft hij met andere jongens ruzie gehad in een fastfoodrestaurant aan de Nieuwendijk.

'Volgens het slachtoffer was de verdachte al uit op ruzie in het restaurant en kreeg hij daar al de eerste klappen', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. 'Als ze vervolgens naar buiten gaan, weet het slachtoffer en zijn vriend de situatie te sussen.' Alle vier gaan het restaurant weer in en keren terug naar hun aparte tafeltjes. Als ze klaar zijn met eten, gaan het slachtoffer en zijn vriend weg.

Mishandeling

Buiten op de Nieuwendijk komen ze toch weer in contact met de jongen en zijn vriend. Op de camerabeelden is te zien dat de jongen het slachtoffer in zijn gezicht slaat. Er ontstaat op straat een gevecht. De verdachte haalt het slachtoffer onderuit, waarna hij hem meerdere keren schopt, ook tegen zijn hoofd.