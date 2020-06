Stad Marktkooplui raken loodsen kwijt: 'Buurt wordt voor rijke mensen en yuppen'

Marktkooplui op de Ten Katemarkt in West zijn niet blij met een beslissing van Rochdale. Ze huren, soms al tientallen jaren, loodsen voor hun marktkarren in de buurt, maar de woningcorporatie wil de huur volgend jaar opzeggen.

Via een email en een brief kregen ze bericht van een deurwaarder. 'Dus we hebben straks geen opslag meer', vertelt Marco Jongert van Vishandel Jongert, die ook met een kar op de markt staat. 'Ik kan niet meer koelen. En onze wagens staan op straat. We hebben hem ook zo laten maken, dat we hem ook niet zo een-twee-drie meer mee naar huis kunnen nemen. We worden letterlijk op straat gezet.' Rochdale laat in een reactie aan AT5 weten dat het complex in de Schimmelstraat, waar de loodsen staan, gerenoveerd moet worden en dat de fundering daarbij ook hersteld wordt. Er zou gekeken worden naar een oplossing voor de marktkooplui, maar garanties wil de woningbouwvereniging niet geven.

De loodsjes die de marktkooplui in de Schimmelstraat huren.

'Hier kunnen we helemaal niks mee', zegt Martin Kelch, voorzitter van de vereniging van kooplieden Ten Katemarkt. 'We hebben meerdere loodsen. Ze kunnen zeggen dat we een loods mogen houden, die niet opknappen, de rest van de loodsen wel. Dan heb je een alternatief.' Opvallend is dat de woningcorporatie nog niet zegt te weten wat er na de renovatie met de loodsen gaat gebeuren. Wel moet de ruimte straks een 'positief effect op de leefbaarheid in de buurt' hebben. 'Ik begrijp het wel, ze willen er woningen van maken. Ze willen ons, de gewone mensen, eruit gooien en een tophuur vangen', voorspelt Jongert. 'Alleen maar rijken, yuppen en forenzen komen hier te staan. En wij, echte marktjongens, die hier al honderd jaar staan, worden uit de loods gegooid.'

Zo kregen de marktkooplui te horen dat de huur wordt opgezegd.