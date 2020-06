Ruim negenduizend mensen getest op corona in de Rai: 2,1 procent blijkt positief

In de teststraat in de Rai zijn de laatste twee weken 9242 mensen getest op het coronavirus. Bij 195 van hen is het virus ook daadwerkelijk vastgesteld.

Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. De GGD is op 2 juni gestart met de nieuwe testlocatie in de Rai. De cijfers gaan over de periode 2 juni tot en met 14 juni.

Het percentage positief geteste mensen ligt met 195 op 2,1 procent, vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Bij hen is een bron- en contactonderzoek opgestart.

Afgelopen week is ook een kleine teststraat geopend in het voormalige Slotervaartziekenhuis. Daar worden tot nu toe maximaal 40 testen per dag afgenomen. De komende weken worden er nog een aantal kleine testlocaties geopend.