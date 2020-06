Liefhebbers kunnen niet wachten: skatepark Zeeburgereiland al paar dagen voor opening bomvol

Nu de baan af is, willen we er gebruik van maken ook. Dat moeten veel skatefans gedacht hebben die vanavond naar de splinternieuwe skatebaan op het Zeeburgereiland kwamen. Toch was dat nog niet helemaal de bedoeling.

De officiële opening van de baan is namelijk aanstaande vrijdag. Om het skatepark heen staan blauwe hekken, die op sommige plaatsen opzij zijn geschoven. Op de hekken hangen gele borden. 'Beste toekomstige gebruiker', staat erop. 'De baan is bijna klaar, maar er moet nog het een en ander aan gebeuren. Als je nu de baan in gebruik neemt, veroorzaak je mogelijk schade. Het kan dan langer duren voordat je de baan echt kunt gebruiken. Nog even geduld. Dankjewel.'



De baan bestaat uit ruim 3850 m2 beton en is de grootste skatebaan van Nederland. Al jaren geleden werd er begonnen met het ontwikkelen van de zogenoemde Urban Sport Zone. In eerste instantie werd gemeld dat deze in het voorjaar van 2017 af zou zijn, maar dat werd uiteindelijk drie jaar later.