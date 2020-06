Veel ov-gebruikers bang om besmet te raken

Een meerderheid van Amsterdammers die het openbaar vervoer gebruikt, maakt zich zorgen dat hij of zij besmet kan raken met het coronavirus. Dat blijkt uit een AT5-enquête onder ruim 1400 Amsterdammers. Meer dan de helft van de respondenten zegt minder vaak of helemaal niet meer met tram, bus of metro te gaan, vaak omdat ze zich minder veilig voelen dan voorheen.

Sinds 1 juni draait het openbaar vervoer in Amsterdam weer zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling. Wel is vanaf die datum het gebruik van een mondkapje verplicht, en wordt aangeraden het ov alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken. Zorgen om gezondheid Maar voelen reizigers zich nog wel veilig? Van de deelnemers aan ons onderzoek zegt 45 procent minder met het ov te reizen, ruim 30 procent gaat zelfs helemaal niet meer. Natuurlijk omdat het gebruik afgeraden wordt en er meer wordt thuisgewerkt, maar belangrijke andere reden is omdat ze zich zorgen maken over hun gezondheid.

Quote 'Het is veel te druk en ik kan niet van anderen erop aan dat ze afstand houden en dat ze schoon zijn' respondent at5-enquete

‘Ik vind het risico te groot en denk dat de kans groot is dat nieuwe haarden in het ov zullen ontstaan', aldus één van de deelnemers. 'Te veel mensen, te weinig afstand, schijnveiligheid vanwege niet-medische mondkapjes en slecht (niet) geventileerde ruimtes.' Een ruime meerderheid van alle respondenten maakt zich in meer of mindere mate zorgen om besmet te raken in bus, tram of metro; slechts 31 procent zegt zich daarover geen zorgen te maken. 'Het is veel te druk en ik kan niet van anderen erop aan dat ze afstand houden en dat ze schoon zijn', aldus een deelnemer. 'Ik moet voor mijn werk dagelijks gebruik maken van het ov', zegt een ander.'Als ik anders had gekund dan reis ik liever op een andere manier.'

Mondkapjes Het verplichte gebruik van een mondkapje helpt wel iets om het gevoel van veiligheid te vergroten: bijna de helft van de deelnemers zegt zich hierdoor veiliger te voelen. Een net iets kleinere groep, 45 procent, denkt dat het omdoen van een mondkapje juist niets uitmaakt. 'Schijnveiligheid', is daarover een veel gehoorde klacht. 'En dan ook nog zelfgemaakte mondkapjes.... wat een lachertje.' De meeste deelnemers hebben desondanks begrip voor de mondkapjesplicht. Om de kans op besmetting te verkleinen, laten veel reizigers (52 procent) een te volle tram of bus aan zich voorbijgaan. Afstand houden van elkaar, en voorzichtigheid bij het in- en uitstappen lukt vaak nog wel, maar het indrukken van knoppen of het vasthouden van de stang is lastiger te vermijden.

Quote 'Veel beter zou zijn als alle uitgangen automatisch open worden gezet bij iedere halte' respondent at5-enquete