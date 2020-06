Gewonde bij steekpartij in woning centrum

In een woning in de Korte Leidsedwarsstraat is aan het eind van de ochtend iemand neergestoken.

De dader ging er na het steekincident vandoor. Niet veel later kon de politie een verdachte aanhouden.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. Over de aanleiding van de steekpartij is niets bekend.