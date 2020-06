Man overvalt met vuurwapen een casino in de Utrechtsestraat

Op de beelden is te zien dat de verdachte op de fiets aankomt bij het Frederiksplein en daar parkeert. Vervolgens loopt hij de Utrechtsestraat in richting het casino, maar hij komt niet zomaar binnen. 'Het casino heeft om veiligheidsredenen standaard hun deur gesloten en klanten moeten eerst aanbellen', vertelt Marijke Stor van de Amsterdamse politie. Kennelijk weet de verdachte dat want hij wacht in het portiek naast het casino totdat de deur wordt geopend.

Overvaller glipt stiekem naar binnen

Als een medewerker een voor hem bekende klant binnen laat, glipt de overvaller stiekem het casino binnen. Hij loopt achter de medewerker aan en richt plotseling een vuurwapen op hem. 'Geld! Geld!', roept de man en de medewerker loopt naar de kassaruimte. Daar haalt hij geld voor de man uit de kassa en stopt dit in een tas. De man houdt de hele tijd zijn vuurwapen op de medewerker gericht. Als al het geld in de tas zit, loopt de man weer richting de uitgang en vertrekt vervolgens met zijn fiets van het Frederiksplein.

'De medewerker van het casino is rustig gebleven, maar de overval heeft grote indruk op hem gemaakt', aldus Stor.

Signalement

Het gaat om een man met licht getinte huidskleur. Vermoedelijk 20-25 jaar oud. Zo’n 1.65 meter à 1.70 meter lang. Hij heeft een iel postuur, droeg donkere gezichtsbedekkende kleding en sprak Nederlands.