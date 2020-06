Hoe ervaar jij het studeren in coronatijd? Doe mee met de AT5-enquête

Door de coronacrisis is het volgen van een studie in de stad drastisch veranderd. Veel lessen worden online gegeven, toetsen worden digitaal afgenomen en het sociale studentenleven is ook niet meer wat het was. In samenwerking met Folia en HvanA start AT5 een enquete om er zo achter te komen hoe studenten aan de Amsterdamse universiteiten en hogescholen tegen het onderwijs aankijken. Klik hier om mee te doen met de enquête.