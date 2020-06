Eerste Oosterparkstraat wint Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2020

De keuze viel daarom op historisch verantwoorde nieuwbouw die past in het karakter van de straat. Dat resulteerde in herbouw van de bestaande panden. Tijdens het slopen zijn oude elementen bewaard voor hergebruik, zoals gevelankers, balkonhekjes en natuurstenen ornamenten. Er zijn 39 sociale huurwoningen, een supermarkt van ca. 1.000 m2 en zes winkels gerealiseerd.

De opdracht was het opwaarderen van de Eerste Oosterparkstraat met een publiekstrekker in de vorm van een supermarkt van 1000 m2 en een aantal winkels. De bestaande, eind negentiende eeuwse panden, waren daarvoor niet geschikt. Ze waren te laag, te smal en te klein. Maar slopen wilden de buurt en de politiek niet.

Het project Eerste Oosterparkstraat 88-126 is een 'vernieuwbouwproject'. Stadgenoot had daar huizen uit de jaren tachtig ten tijde van de stadsvernieuwing staan, die niet meer te renoveren waren. Wat er voor in de plaats moest komen waren woningen die aansloten bij het negentiende eeuwse straatbeeld.

De Nieuwbouwprijs is dé publieksprijs voor bouwend en wonend Amsterdam en wordt dit jaar voor de dertiende keer uitgereikt. De afgelopen weken konden Amsterdammers stemmen op hun favoriete project. En dat werd door meer dan 7500 mensen gedaan. De tweede plek is voor de Pontsteiger met 14 procent van de stemmen. En op de derde plaats staan maar liefst drie projecten, Urban Garden, CPO Sciencepark en CPO De Hallen - Knallen voor de Hallen, met elk elf procent van de stemmen. Hier kun je alle projecten nog even bekijken.

Feestelijke uitreiking

Wethouder Laurens Ivens en Fries Heinis, algemeen directeur Bouwend Nederland, reikten vandaag de prijs uit. AT5 was hier bij en sprak met de architect, bouwer en opdrachtgever. 'Het was echt een lastige klus geen standaard werk. Vooral de detaillering was moeilijk. Onze jongens zijn dan ook heel trots dat ze dit mochten maken', aldus Joost van Asch directeur Heijmans. Ook architect Kees Doornebal, die de bijnaam ''de duivel van de details'' heeft gekregen en Patrick Barské en Giorgio Norbiato van Stadgenoot zijn blij met de prijs.

Gezellige buurt om te wonen

En uiteraard spraken we ook met bewoners want daar draait het natuurlijk allemaal om. Wat opvalt, is dat iedereen hier met veel plezier woont en vooral het contact met de buurt speelt hierbij een belangrijke rol. 'We zijn een terecht winnaar', vertelt bewoner Odin Giannatiento. 'Er zijn denk ik weinig projecten die zo'n historische waarde hebben maar wel nieuw zijn. Als je binnen kijkt is het totaal nieuw. Aan de buitenkant zie je dat er helemaal niet aan af. Dat is het aparte er aan.'