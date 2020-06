Plofkraak op geldautomaat in station Bijlmer Arena

Een geldautomaat in station Bijlmer Arena in Zuidoost is vannacht doelwit geweest van plofkrakers.

Twee personen plaatsten rond 02.45 uur explosieven in de buurt van de geldautomaat, blijkt uit camerabeelden. Kort daarna waren er twee explosies. Volgens de politie is er niets buitgemaakt. Ook raakte niemand gewond.

Na de plofkraak zijn de twee verdachten gevlucht op een grijze scooter, langs de Burger King richting de Arena Boulevard. Beiden droegen zwarte regenkleding en zwarte gezichtsbedekking. Ze hadden een zwarte tas bij zich.

De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Zij kunnen contact opnemen via 0800-8844 of anoniem via 0800-7000.