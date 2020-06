Werkzaamheden Brug 8 over Het Singel: 'In totaal pakken we negen bruggen aan'

AT5's Het Verkeer neemt een kijkje bij de werkzaamheden op de Raadhuisstraat, deze maken deel uit van het project Oranje Loper. Het project houdt in dat de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten en bruggen van Raadhuisstraat tot het Mercatorplein worden vernieuwd. Een mega project dus. Op dit moment worden er mantelbuizen geplaatst onder de rij- en trambaan van Brug 8 over Het Singel.

In totaal worden er negen bruggen aangepakt. 'Momenteel zijn we bezig met voorbereidende werkzaamheden. Dit betekent dat de kabels en leidingen onder de grond in mantelbuizen worden geplaatst. Volgend jaar begint dan de echte vervanging van de bruggen', aldus omgevingsmanager Anica Kortland.

Naast het werk aan de bruggen worden de Nieuwezijds Voorburgwal, de Raadhuisstraat, de Rozengracht, de De Clercqstraat en de Jan Evertsenstraat vernieuwd. Het is de bedoeling dat er in de straten meer ruimte komt voor voetgangers, fietsers, groen en de tram en minder ruimte voor auto's.

Nachtwerk

'Op dit moment zijn we bezig met het plaatsen van de mantelbuizen onder de rij- en trambaan van Brug 8 over het Singel,' vertelt Kortland. 'We werken zeven dagen per week van 07.00 uur 's ochtends tot 22.00 uur 's avonds. We proberen de werkzaamheden zoveel mogelijk overdag te doen, maar helaas is het ook nodig om per brug twee nachten na tienen door te werken. Dat betekent dat mensen twee nachten geluidsoverlast hebben.' Die nachten worden de tramsporen opgebroken om de mantelbuizen onder te leggen.