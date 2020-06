Fietser mishandeld op Admiraal de Ruijterweg, politie vermoedt anti-homogeweld

Het slachtoffer fietst tussen 02.30 en 03.30 uur over de Admiraal de Ruijterweg in de richting van de Jan van Galenstraat in West. Door een klap op zijn hoofd komt hij ten val.

Terwijl hij op de grond ligt, ziet hij dat er een man op een brommer naar hem toekomt. De man scheldt hem uit en schopt het slachtoffer. Mogelijk zat er nog een man op de brommer, maar het slachtoffer kan zich dat niet goed meer herinneren.

De verdachte heeft een normaal postuur en sprak Nederlands met een niet-Nederlands accent. Hij had bruine ogen en droeg donkere kleding. Getuigen worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.