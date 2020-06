Al 28 jaar Ceremonie van Besef: 'Ik vergelijk het met de betekenis van 4 mei'

Bij het Monument van Besef zijn ieder jaar honderden mensen aanwezig voor de Cermonie van Besef. Tijdens de ceremonie worden er vlaggen halfstok gehangen, worden volksliederen gezongen, zijn er rituelen en is er een 'minuut van Besef'. Initiatiefnemer Roy Ristie en coördinator van de ceremonie Edwin Lieveld vertellen over de gedachte achter deze dag.

Diepe wonden

'Ik vergelijk 30 juni met de betekenis van 4 mei', zegt Lieveld. 'Op 4 mei staan we hier stil bij het einde van de oorlog. Een vreselijke tijd in de geschiedenis. Op 30 juni staan we stil bij de afschaffing van de slavernij. De slavernij stond gelijk aan mensenhandel, een mensonterende behandeling van de zwarte medemens en het einde daarvan, daar kun je niet licht aan voorbij gaan. Dat heeft diepe wonden geslagen. Ik vind dat we daar altijd bij stil moeten blijven staan omdat we nog steeds de gevolgen daarvan ondervinden.'

Ook Ristie legt uit dat een dag van besef in zijn ogen nog altijd nodig is. 'Hoe komt het dat wij niet samen kunnen leven met elkaar? Dat is omdat het besef ontbreekt. We hebben er te weinig van geleerd. Via de media en op school is er heel weinig informatie over die dingen die gemaakt hebben dat de geschiedenis Suriname, Nederland en de Antillen bij elkaar gebracht heeft. Daar staat de Dag van Besef voor.'

Door de coronacrisis kan de ceremonie op het Surinameplein dit jaar niet doorgaan en heeft de organisatie gekozen voor een aangepast programma dat is te horen via Radio Mart.