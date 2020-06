Gemeente ontvangt bijna duizend aanvragen voor groter terras

Van de 1.132 voorstellen die zijn binnengekomen gaan er namelijk 981 over een terras, meldt de gemeente. In totaal zijn er 645 voorstellen goedgekeurd.

De voorstellen die niet over een terras gaan, gaan onder meer over speelstraten, een kunstexpositie in de openbare ruimte en het ophangen van bokszakken in een park. De gemeente zelf neemt ook maatregelen. Door markeringen aan te bregen of borden op te hangen bijvoorbeeld.

Op een speciale kaart zijn buurtinitiatieven door de gemeente verzameld. De terrasuitbreidingen worden volgende week in een aparte kaart gepubliceerd, waarin ook de mogelijkheid wordt geboden de vergunde aanvraag te bekijken.