Opvallende kitten 'Dolfje' gedumpt in Molenwijk

In de Molenwijk in Noord heeft de Dierenambulance gisteren een kitten opgehaald die daar in een doos zat. Het schattige beestje heeft een prachtig zwart streepje onder de neus, de medewerkers hebben hem dan ook Dolfje genoemd.

Door wie de kitten daar is gedumpt is niet duidelijk. Gelukkig maakt Dolfje het goed. Hij is vandaag naar de Dierenopvang in Osdorp gebracht. Daar krijgt de eigenaar twee weken de tijd om 'm op te halen.

Poezen en katten met een zwarte streep onder de neus worden ook wel kitlers genoemd. Een hele verzameling kun je hier bekijken.