Mogelijk ook rechtszaak tegen Staat om bezoekregels verpleeghuizen

Donderdagavond vertelde Zegveld in Nieuwsuur over de rechtszaak die ze aanspant tegen zorginstelling Amsta, waar Vondelstede onder valt, maar er volgen mogelijk ook juridische stappen tegen de Staat.

Zaak tegen de Staat

Op dit moment is er sprake van 'wederrechtelijke vrijheidsontneming' doordat verpleeghuizen vasthouden aan het limiteren van bezoek, zowel in aantal bezoekers en aantal bezoeken als in tijdsduur, stelt de advocaat. Ook mogen bewoners, ook als ze wilsbekwaam zijn, alleen onder begeleiding naar buiten en mogen ze geen bezoek in hun eigen appartement krijgen. Iets waar volgens Zegveld geen wettelijke grond voor is.

Hoe de regels precies worden geïnterpreteerd verschilt per zorginstelling. Zegveld stelt dan ook dat bewoners en familieleden nu zijn overgeleverd aan 'de wil van de zorginstellingen, die ten onrechte schermen met "door de Staat gestelde regels"'.

Minister De Jonge (Volksgezondheid) moet zorgen dat de onterechte beperkingen worden losgelaten. Doet hij dat niet voor woensdag, dan spannen de familieleden en de cliëntenraad ook een kort geding aan tegen de Staat, aldus de advocaat.