Gemeente wil hotelkamers kunnen sluiten om drukte tegen te gaan

Om de drukte in de stad blijvend te verminderen heeft wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) aan het Rijk gevraagd om een beperking op te kunnen leggen aan het verhuren van bedden, zoals vakantieverhuur, b&b’s, en hotels in de stad. Everhardt heeft de overheid gevraagd deze maatregel toe te voegen in de Tijdelijke Wet maatregelen covid-19. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de Amsterdammers 'meer ruimte krijgen'. Zo hoopt de gemeente dat een tweede lockdown in de stad voorkomen kan worden.

'Inzet is om bezoekersstromen naar de stad in te perken en daarmee Amsterdammers de ruimte te geven om gebruik te maken van de voorzieningen in de stad. We beseffen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar benadrukken dat we hiermee willen voorkomen dat de stad terugvalt in een lockdown. Hiermee beschermen we het broze economisch herstel', schrijft Everhardt in een brief aan de gemeenteraad.

Het wetsvoorstel is momenteel in voorbereiding, zodra het bij de Kamer wordt ingediend zal duidelijk zijn of het kabinet hiervoor instrumentarium heeft gecreëerd. Het college zal vervolgens de inzet hiervan alleen bepleiten indien het noodzakelijk is.

Congresgangers

In de brief heeft de wethouder ook een ander idee om de overlast in de stad te verminderen. Namelijk door in te zetten op zakelijke bezoekers, zoals congresgangers.

'Dit is een type bezoeker die over het algemeen geen overlast veroorzaakt. Bovendien verblijft dit type bezoeker in de hele Metropoolregio Amsterdam en bezoekt 40% tijdens het verblijf een culturele instelling.

Met een actief acquisitiebeleid voor congressen is het mogelijk congressen aan te trekken op specifieke onderwerpen, zoals op het gebied van life sciences en health, duurzaamheid of technologie. Dit zijn thema’s waarmee Amsterdam zich graag wil onderscheiden ten opzichte van andere steden. Omdat grote en relevante congressen een aantal jaar vooruit worden gepland, is het nodig hierop te anticiperen.'