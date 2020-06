Skaters uitzinnig over hun nieuwe walhalla: 'Holy shit!'

Skaters kunnen vanaf vandaag op het Zeeburgereiland genieten van Amsterdams nieuwste skatewalhalla. Het park was vanochtend nog niet officieel open, maar werd al vroeg overspoeld door dolenthousiaste skaters. 'Dit is echt zo vet!'

Skatepark Urban Sport Zone heeft een oppervlakte van ruim 3850 vierkante meter en is daarmee de grootste van het land. Wat het park verder uniek maakt is dat het niet is ontworpen en gebouwd door de gemeente, maar door skaters zelf. En dat is te merken, menen de ervaringsdeskundigen vandaag.

'Dat is gewoon supersick', zegt Bruno Koldeweij. Koldeweij, die al meedeed aan meerdere NK's, is behoorlijk ondersteboven van het park. 'De kwaliteit van het park de grootsheid van het park gaan zeker mensen trekken van over de hele wereld.'