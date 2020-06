Stad Ouders van leerlingen Haga Lyceum kwaad: 'Er wordt een coup gepleegd'

Een groep ouders van leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum maakt zich grote zorgen over de situatie op de islamitische middelbare school. Directeur Soner Atasoy is geschorst, maar de ouders zijn het daar niet mee eens.

Ze wilden om twaalf uur protestbrieven bij de school afgeven, maar er werd niet open gedaan. Ook telefonisch kregen ze niemand zover om de brieven in ontvangst te nemen. 'Ze proberen een coup te plegen', vond iemand. 'Mensen kennen de heer Atasoy. Waarom moet er dan iemand anders komen, die ze niet kennen?' Atasoy zei dat de voorzitter van het bestuur zelf geschorst is en dat zijn eigen schorsing niet rechtsgeldig was. Toch oordeelde de rechter dat hij wel moest terugtreden. Atasoy mag de school nu niet meer in en hij mag ook geen contact hebben met leerlingen en ouders.

Quote 'Soner Atasoy vind het volledig onnodig dat het op deze manier gaat' Yusuf Ersoy, advocaat Soner Atasoy

Zijn nieuwe advocaat, Yusuf Ersoy, zegt dat Atasoy niet weet hoe het kon dat de situatie zo uit de hand is gelopen. 'Hij vind het volledig onnodig dat het op deze manier gaat. Hij wil het op een juiste, correcte en democratische wijze laten besturen. Hij begrijpt ook niet dat er gezegd werd dat er een impasse was. Er is helemaal geen impasse.' Rachid El Jouhri, vader van een scholiere en woordvoerder van de groep ouders, zegt dat de schorsing ook voor de ouders uit de lucht kwam vallen. 'Als het oprecht is, laat het even horen', zei hij.

Quote 'Wij willen onze school terug. Dit is onze school en wij willen onze school terug.' moeder scholier cornelius haga lyceum