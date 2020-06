Oranje-internationals praten niet meer met Veronica Inside na opmerkingen Johan Derksen

Derksen stelde maandag in het voetbalprogramma dat het met racisme in Nederland wel meeviel. Ook maakte hij een opmerking over een als Zwarte Piet verklede demonstrant. 'Weet je wel zeker dat het Akwasi niet is', stelde Derksen.

Na Derksens opmerkingen barstte op social media een storm van kritiek los en trokken verschillende adverteerders hun handen af van het programma. De presentator zelf reageerde in het AD vrij laconiek op de situatie: 'Morgen is er weer een andere rel. Dat gaat vaker zo.'

Oranje-internationals zijn het zat

De spelers van Oranje nemen hier geen genoegen mee en laten vrijdag weten klaar te zijn met het televisieprogramma. De spelers hebben via social media een statement naar buiten gebracht waarin zij zeggen zich niet meer te laten interviewen door het programma.

"Dit is ver over de grens. Niet voor de eerste keer, niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough. Wij, Oranje-internationals, laten ons niet meer interviewen door dit programma", laat onder anderen aanvoerder Virgil van Dijk weten via Twitter. Ook oud-Ajacied Merel van Dongen deelt de boodschap via social media.