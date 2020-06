Studentenprotest: 'UvA gaat slecht om met seksueel grensoverschrijdend gedrag'

Ongeveer 200 studenten protesteerden vandaag op Roeterseiland. Ze zijn boos over een docent die zich seksueel grensoverschrijdend gedroeg, maar zeker ook over de manier waarop de UvA daarmee is omgegaan. 'Ze zouden zich niet druk moeten maken om hun reputatie maar om de veiligheid van de studenten', aldus Hanna Blom van Humanities Rally.