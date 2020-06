Dashcam filmt achtervolging Amsterdamse politie tot bij Marken

Team Hoofdwegen Amsterdam had vanmorgen in alle vroegte een auto op de korrel die ze wel even wilde controleren. Dat lukte ook, maar het duurde wel even. De bestuurder negeerde een stopteken en ging er vandoor. Zeker drie politiewagens gingen achter hem aan. Pas op de N518, niet ver van Marken, lukte het de agenten de auto 'tactisch' van de weg te rijden.