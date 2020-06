Goede kans op lichtende nachtwolken boven de stad

Zo vaak prijken ze niet aan de hemel, maar na vorig jaar, zijn de lichtende nachtwolken ook dit jaar al te zien geweest. En de kans dat dat komende nachten boven Amsterdam ook zo is, is groot, meldt Weeronline.

'De wolken zijn te zien zolang het helder is', legt meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline uit. 'En dat lijkt het komende nacht en ook de komende week te gaan worden. Als je ze wil zien kun je 's avonds het beste naar het noordwesten kijken en rond 04.00 uur 's nachts naar het noordoosten.'

IJskristallen

Lichtende nachtwolken verschijnen voornamelijk vlak na zonsondergang en voor zonsopgang. Het lichtgevende effect wordt gecreëerd door ijskristallen op kleine stofdeeltjes in de wolken, die worden verlicht door de achter de horizon verdwenen zon.

Dit gebeurt vaker rond deze tijd van het jaar, omdat het nu hoog in de atmosfeer het koudst is. De lichtende nachtwolken liggen altijd heel hoog in de lucht, vaak op zo'n 80 kilometer hoogte. Op deze hoogte moet dan ook veel stof en waterdamp in de lucht zitten.