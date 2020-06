Ook Amsterdam verbiedt demonstratie tegen 1,5 meter

De demonstratie, gericht tegen de coronamaatregelen van de Rijksoverheid, zou duren van 12.00 tot 17.00 uur. Eerder werd de demonstratie ook verboden in de steden Den Haag, Utrecht en Maastricht. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft vandaag besloten dit protest ook hier niet toe te staan.



Men hield rekening met zo'n 5.000 aangekondigde demonstranten en 'een zeer reële aanwas'. Daarom was het volgens de gemeente niet aannemelijk dat de organisatie de verplichte 1,5 meter afstand zou kunnen waarborgen.



'Demonstreren is een grondrecht en dit besluit is ook niet lichtzinnig genomen', aldus de verklaring. 'Maar de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft op basis van informatie van de politie onvoldoende vertrouwen dat de organisatie de 1,5 meter zal handhaven en aan de landelijke Covid-eisen zal voldoen.'

Demonstratie op de Dam

Eerder deze maand ontstond veel ophef na de antiracisme-demonstratie van Black Lives Matter op de Dam. Op dat protest kwamen tegen de verwachting in duizenden betogers af, waardoor 1,5 meter afstand houden onmogelijk was. 'De recente ervaring leert dat demonstraties onverwacht een zeer grote aanwas kunnen hebben', aldus de burgemeester nu in een verklaring over het afgelasten van de 1,5 meter-demonstratie.