Broer overleden Perez Jong Loy over protesten: 'Hier deed Perez het voor'

Perez Jong Loy is een grote naam in de grassrootsbeweging rondom zwart bewustzijn. Vorig jaar overleed Perez, maar met de recente ontwikkelingen rondom Black Lives Matter is zijn gedachtegoed belangrijker dan ooit. Presentator Rayen Halfhide spreekt zijn broer Sergio Berrenstein hierover.

'We voelen dat een steunpilaar is weggevallen, maar aan de andere kant geeft dat ook meer kracht.'

Elieser

Perez was een van de meest bevlogen mensen in de strijd tegen racisme. Het koloniaal verleden werd een geschikte voedingsbodem voor zijn activisme. Zo was Jong Loy was vanaf 2010 de drijvende kracht achter de jaarlijkse herdenking bij het graf van de zwarte bediende Elieser op de Joodse begraafplaats in Ouderkerk.

Elieser is de eerste tot slaaf gemaakte Afrikaan. In wetenschappelijke kring bestond discussie over zijn precieze status, maar Elieser kreeg vierhonderd jaar na zijn uitvaart een straat en een standbeeld. Mede door de tomeloze inzet van Perez. 'Dat 'ie dit voor elkaar heeft gekregen, in dit dorp, daar ben ik het meest trots op', aldus Sergio.