Paus Franciscus oordeelt: homoseksuele priester Valkering terecht ontslagen

De uit de kast gekomen Pierre Valkering blijft geschorst als priester en zijn ontslag als pastoor bij de Vredeskerk in Amsterdam is definitief. Dat heeft paus Franciscus besloten.

Dat meldt het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Valkering werd vlak na zijn 25-jarig jubileum ontslagen, nadat hij een boek had uitgebracht waarin hij bekendmaakte homoseksueel te zijn. Volgens bisschop Jos Punt had hij de celibaatsverplichting geschonden. Valkering ging tegen het besluit in beroep bij de Congregatie van de Clerus in Rome.

Afgelopen december meldde Valkering dat hij zijn ontslag met succes had aangevochten, omdat er 'vormfouten' waren gemaakt. Toch werd de vervolging doorgezet. Zowel de Congregatie als Valkering legden de zaak voor aan paus Franciscus, die nu heeft geoordeeld dat bisschop Punt juist heeft gehandeld.

Het bisdom en Valkering gaan binnenkort met elkaar in gesprek. Valkering komt later met een verklaring.