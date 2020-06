Hotels woedend na coronabrief wethouder Everhardt: 'Geen vertrouwen meer in dit college'

Gisteren schreef wethouder Economische Zaken Victor Everhardt (D66) dat hij het aantal bedden voor toeristen in de stad wil beperken als de coronacrisis daar om vraagt. De hotelbranche werd er compleet door overvallen en ziet geen heil meer in overleg met het stadsbestuur.

AT5

Dat zegt de voorzitter van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, Pim Evers, tegen AT5. Zijn telefoon staat vandaag roodgloeiend. 'De hele branche is in rep en roer. We zijn aan het praten met Economische Zaken - en eigenlijk met veel groepen in het stadhuis - en dan is dit niet overlegd met ons, niet ontworpen met ons, terwijl hotels in de brand staan op dit moment, die zijn aan het vechten om te overleven. Dit is onbegrijpelijk dat dat op deze manier zo naar buiten kan.'

Everhardt heeft gevraagd om in te kunnen grijpen om een mogelijk tweede golf van het coronavirus te voorkomen en om 'het broze economische herstel' te beschermen. De hoteliers zeggen dat ook te willen, maar ook al zouden zij een volledige bezetting hebben, dan nog betekent dat volgens hen niet dat het te druk op straat wordt. Evers: 'Als alle bedden vol zijn overnachten in de hotels zo'n zeventig-, tachtigduizend mensen. In de brief wordt gesproken over de 1,2 miljoen mensen die in de stad zijn (van voor de coronacrisis, red.), dan is dat dus niet zo heel veel.'

Maar de pijn zit 'm er vooral in dat een gezonde bezetting, zolang er corona is, waarschijnlijk niet eens aan de orde is. 'Je hoeft hier geen regel voor te hebben', zegt Evers, 'bijna alle hotels die ik spreek zeggen: wat doen jullie daar nog en moeten we ons niet terugtrekken uit alle overleggen. En als in deze crisissituatie het samen ontwerpen van zo'n stuk niet kan dan vraag ik mezelf ook serieus af: heeft het nog zin om aan tafel te blijven?'