Festivalorganisatoren: 'Belangrijk dat er op korte termijn experimenten gaan plaatsvinden'

De festivalorganisatoren zullen niet met een tevreden blik terug kijken op de zomer 2020. Alle festivals zijn afgezegd, vanwege de coronamaatregelen. Wanneer er weer een festival zal plaatsvinden is nog niet duidelijk.

Experimenteren

Daniel van Drunen, organisator van onder meer Georgie's Wundergarten en Buiten Westen, denkt dat het belangrijk is om op korte termijn te gaan experimenteren met kleine beheersbare pilots. Dat zou betekenen, dat er kleinschalige festivals georganiseerd zouden worden. Zodat er goed gekeken kan worden naar de effecten als mensen buiten weer bij elkaar komen. 'Want we kunnen weinig zeggen, zonder dat we het proberen', zegt hij. Het liefst ziet hij deze kleine pilots al in de zomer plaatsvinden.

Pandemieverzekering

'Dit jaar waren veel festivals nog wel verzekerd, want ze sluiten dat af aan het begin van het jaar. Maar het zal gaan beteken, dat volgend jaar niemand verzekerd is voor welke pandemie dan ook', vertelt evenementenorganisator Joost Holthuizen.

Vooral de leveranciers van festivals zullen een groot probleem vormen, omdat zij na dit karige jaar onder strengere voorwaarden zullen gaan samenwerken met festivals. 'Je hoort natuurlijk mensen vaak zeggen een brandend huis kan je niet verzekeren. Dat snap ik ook wel, maar alleen voor de festivalbranche zou dat wel funest zijn', vervolgt Holthuizen.

Het gemis van perspectief

'Er moet wel een soort van duidelijkheid komen, hoewel ik snap dat het voor de overheid ook heel moeilijk is', aldus Holthuizen. Het liefst ziet hij dat vanuit de overheid er een datum komt, zodat iedereen er naar toe kan leven. 'Nu mist er gewoon perspectief'.

'Ik denk voor de hele branche, als wij niet kunnen beginnen met het verkopen van kaartjes in januari, dat er heel veel partijen zullen omvallen.', zegt Van Drunen. 'En dat betekent voor de stad Amsterdam met zo'n geweldig lappendeken aan culturele evenementen, er gewoon heel veel bijzondere initiatieven verloren gaan. En dat zou toch heel erg zonde zijn.'