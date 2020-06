Politie onderzoekt doodsbedreiging gericht aan gezin Jerry Afriyie

De politie is een onderzoek gestart naar de afzender van een dreigbrief gericht aan Jerry Afriyie en zijn gezin. Afriyie is de oprichter van Kick Out Zwarte Piet. De politie meldt dat het de zaak zeer serieus neemt.

'We gaan de volgende fase in. Mijn gezin wordt bedreigd, omdat ik samen met anderen tegen racisme strijd', schrijft Afriyie vanmiddag bij een foto van de dreigbrief op Twitter. In de brief wordt hij en zijn gezin met de dood bedreigd. Afriyie heeft aangifte gedaan.