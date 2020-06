Els en Rein fotograferen in vier jaar tijd alle 5024 Amsterdamse straten

Het stel heeft in totaal twintigduizend foto's gemaakt van alle stegen, straten en pleinen. Grote hoofdwegen tot kleine haast vergeten steegjes. Het zijn in totaal 5024 straten, volgens Rein. Els schreef alle namen op van de straten die ze fotografeerden en Rein maakte de foto's. Ruzie, daar hadden ze niet eens de tijd voor. Dus de samenwerking verliep de afgelopen jaren altijd soepel.

Vijf jaar geleden ging Rein met pensioen. Door zijn werk bij Waternet, kwam hij vaak in aanraking met oude foto's van straten. Daarna wou hij vaak een wat recentere foto's zien van de straat, maar dat kon niet. 'Nou, dacht ik, dat is een mooi gat om in te vullen', vertelt Rein, die daarbij de hulp kreeg van zijn vrouw.

'Wat natuurlijk het leukst is het centrum, dat is natuurlijk historisch en ziet er grafisch gezien er heel erg leuk uit.'

Rein genoot het meest van het fotograferen van de de binnenstad 'Wat natuurlijk het leukst is, is het centrum. Dat is historisch en ziet er grafisch gezien erg leuk uit. Maar stadsdeel Nieuw-West viel me erg op. Daar zijn veel mooie en nieuwe wijken gebouwd. Het is heel groen en de architectuur is mooi. Verrassend.'

Westpoort

Els is duidelijk over de lelijkste plek waar ze zijn geweest. 'Dat was in Westpoort. Dat waren zulke lelijke straten, dat ik gewoon zei: ja, dit kun je geen straten noemen, dit is gewoon een kale vlakte.' Els en Rein snappen het helemaal als mensen denken dat ze enigszins gestoord zijn. 'Dat kan ik me voorstellen', zegt Els lachend.

'Ik hoop dat we alle straten hebben gehad, daar gaan we wel vanuit', zegt Rein. 'Maar als iemand in Amsterdam een straat heeft gevonden die nog niet op mijn website staat, dan zou ik graag een mailtje van hem of haar ontvangen. Dan ga ik er alsnog heen om een foto te maken.'