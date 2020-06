Stad De Straten Binnenskamers met Edson da Graça: 'Ik mis het vieze Amsterdam'

Edson da Graça zou je kunnen kennen uit de wereld van de stand-up comedy of van televisieprogramma’s zoals Willem Wever of de Slimste Mens. Maar dat hij medeverantwoordelijk was voor de eerste hit van Ali-B weten minder mensen.

In de Straten van Amsterdam: Binnenskamers zijn we welkom bij de comedian en presentator thuis in Diemen. In een persoonlijk gesprek met Redouan vertelt Edson over zijn carrière in de entertainmentindustrie, die langer is dan men misschien zou denken, en die hoogte- en dieptepunten kende.

Ook vertelt hij als ‘rasechte Amsterdammer’ over zijn band met de stad, hoe het was om hier op te groeien en de talloze keren die hij binnen de stad is verhuisd. Tot slot werpt Edson zijn licht op wat er op het moment speelt in Amsterdam, met betrekking tot de antiracisme-demonstraties. Zo vertelt hij over zijn persoonlijke motivatie om bij het Damprotest op 1 juni aanwezig te zijn.