Minderjarige vast voor zware mishandeling in Zuidoost

De mishandeling gebeurde rond 19.00 uur op het Mijehof. Het slachtoffer werd meerdere keren geschopt en geslagen en is overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen is behandeld.

De mishandeling is volgens de politie door een omstander gefilmd en gedeeld op sociale media. Daarop is direct een onderzoek ingesteld, waarna enige tijd later een verdachte kon worden opgepakt.

Het slachtoffer heeft vanochtend aangifte gedaan. De recherche is op zoek naar getuigen. Zij kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.