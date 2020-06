Vereniging geschiedenisdocenten: 'Laat die standbeelden alsjeblieft staan'

Wat moeten we doen met standbeelden en straatnamen van helden, die van hun voetstuk gevallen zijn? 'Absoluut laten staan', bepleit de vereniging van geschiedenisdocenten.

Standbeelden lijken de afgelopen week aan de lopende band te worden beklad of vernield. Niet alleen het Monument Indië-Nederland werd beklad, maar een paar dagen daarvoor was het raak bij het beeld van Mahatma Gandhi op de Churchilllaan in Zuid. Met rode verf stond op de sokkel van het beeld ‘racist’ geschreven.

Ook het Tropenmuseum moest het ontgelden. 'Wij als geschiedenisdocenten staan te smullen op dit moment', zegt Ton van der Schans, voorzitter vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting. 'Niet om de vernielingen maar wel op de discussie die zich nu op straat afspeelt. Dat is wat je wil als geschiedenisdocent.'

Standbeelden uit het straatbeeld verwijderen

'Tegenstanders roepen op de standbeelden van omstreden figuren van straat te halen, want: waarom iemand eren die ook verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld duizenden moorden? Neem het onlangs bekladde Monument Indië-Nederland dat ooit werd opgericht ter ere van Joannes van Heutsz. Hij werd gezien als militaire held omdat hij Atjeh veroverde. Maar als snel kreeg het monument veel kritiek omdat Van Heutsz volgens schatting verantwoordelijk is voor meer dan honderdduizend doden.