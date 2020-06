Agenten trekken wapens bij aanhouding 14-jarige verdachte van huiselijk geweld

Volgens een omstander stonden er zo'n tien politiewagens in de straat. De mishandeling vond even daarvoor plaats in een woning aan de Sarphatistraat, toen agenten de jongen op straat zagen rende hij weg.

De achtervolging stopte op de Nieuwe Achtergracht. 'Collega's spraken hem aan en hij stak zijn hand in zijn broeksband', vertelt een politiewoordvoerder. 'Hij weigerde zijn hand uit zijn broeksband te halen. Er zat daar een verdikking, dus collega's wisten niet hoe het zat.'

Het bleek te gaan om een borstel. 'Dat is niet zo'n slimme actie', zegt de woordvoerder. 'Je moet je voorstellen, wij gaan er vanuit dat hij daar een wapen heeft zitten. Gelukkig heeft hij geen beweging gemaakt alsof hij een wapen trok en is het goed afgelopen.'