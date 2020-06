Slachtoffer steekpartij Zuidoost is minderjarige jongen

Het slachtoffer van de steekpartij bij het Meernhof in Zuidoost gisteravond is een minderjarige jongen. Dat laat de politie weten.

Hij is in het ziekenhuis behandeld en heeft aangifte gedaan. De politie is op zoek naar een verdachte. Hij is rond de 1.80 meter lang en droeg gisteravond een donkergrijze trainingsbroek en een donkerblauwe bodywarmer. Ook had hij een capuchon over zijn hoofd.

De steekpartij vond rond 20.15 uur plaats. De politie liet gisteravond weten eerst een melding te hebben gehad van ongeregeldheden tussen groepen jongeren in Zuidoost.

Wie meer informatie over de steekpartij of de vermoedelijke dader heeft, wordt gevraagd de politie te bellen.