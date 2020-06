Bovenleiding tram breekt en valt op scooterrijder in centrum

Een scooterrijder is vanmiddag geraakt door een gebroken stuk bovenleiding van een tram op de Martelaarsgracht. Het tramverkeer is ontregeld.

De scooterrijder is, ondanks dat er waarschijnlijk nog stroom op de bovenleiding stond, niet gewond geraakt. 'We rijden met een aantal omleidingen, hoe lang het gaat duren voordat alles weer volgens de normale dienstregeling rijdt is nog niet bekend', zegt een woordvoerder van het GVB.

Meerdere politie- en brandweerwagens werden opgeroepen en de straat is afgezet. Er wordt nog onderzocht hoe de bovenleiding kon breken.