Gemeente kijkt naar mogelijkheden om bioscoop The Movies te ondersteunen

Wethouders Touria Meliani (kunst en cultuur) en wethouder Victor Everhardt (economische zaken) kijken naar de mogelijkheden om de 'noodlijdende' bioscoop te helpen. Dat laten ze weten in een reactie op de petitie die is gestart voor het behoud van de The Movies. 'The Movies is een plek voor cultuur, beleving, ontmoeting en een icoon voor de stad. We gaan samen met The Movies kijken of en hoe we ze kunnen helpen', aldus de wethouders.

De wethouders zullen in eerste instantie gaan kijken of de bioscoop in aanmerking komt voor steunmaatregelen vanuit het rijk. 'We pakken het signaal van The Movies op in onze gesprekken met de rijksoverheid over aanvullende steun.', zeggen de wethouders.

Door de coronamaatregelen mag de bioscoop aan de Haarlemmerdijk, maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen en dat zou betekenen dat ze 'zwaar verlies' zouden gaan draaien. De teller van de gestarte petitie staat nu op 24.473 ondertekeningen.

'Het raakt ons om te zien dat we door zoveel filmliefhebbers van binnen en buiten Amsterdam worden gekoesterd.', schrijft The Movies op hun website. Ze eindigen de verklaring hoopvol: 'Het klopt dat wij, net als veel andere filmtheaters en culturele podia, het in deze periode niet makkelijk hebben en dat het er om gaat spannen dit jaar. Maar het is nog niet zo ver!'