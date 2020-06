Rechtszaak om beledigende reacties onder livestream Keti Koti

De twee mannen, van wie er één woonachtig is in België, zouden volgens justitie onder andere hebben geschreven: 'Suriname is een vergaarbak van waardeloze minkukels'. 'Heeft de apenheul een nieuw park geopend?' En: 'De slaven mogen met de krans slepen.'

'Vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt'

Op deze reacties kwam bij de politie een aangifte binnen. Het OM besloot daartoe over te gaan tot vervolging. De twee worden verdacht van groepsbelediging. 'Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in Nederland, maar die is niet onbeperkt. Als er strafbare uitlatingen worden gedaan, zullen we daar ook mensen voor vervolgen', zegt persofficier van justitie Justine Asbroek.